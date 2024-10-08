В Ростове два человека пострадали в ДТП с участием автомобилей Datsun и Kia Rio

В Ростове-на-Дону после столкновения иномарок пострадали два человека, их с травмами увезли в больницу. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла на проспекте 40-летия Победы около 23:40 ночи 7 октября.
Предварительно, 39-летний водитель Kia Rio не предоставила преимущество в движении автомобилю Datsun, двигавшемуся по главной дороге. В итоге машины не смогли разъехаться на проезжей части.
Травмы получили 21-летний водитель Datsun и его 35-летний пассажир.
Автолюбителям нужно быть осторожными на дороге. Следует строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты и беседы.