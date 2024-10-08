Водитель, сбивший насмерть пешехода в Ташкенте, вышел на свободу через год. Теперь он подал в суд на мать, у которой отнял сына

История о трагическом ДТП, произошедшем на улице Темура Малика в Ташкенте 25 августа 2021 года, вновь привлекла внимание общественности. На нерегулируемом пешеходном переходе был сбит молодой человек. Водитель, виновный в наезде, несколько раз избежал уголовного преследования благодаря неоднократным попыткам следователей закрыть дело «за отсутствием состава преступления». Однако спустя 21 месяц после трагедии, под давлением общественности и СМИ, он всё-таки был осужден. Сегодня стало известно, что он отсидел всего 1 год в колонии и вышел на свободу. Хуже того, теперь он подал в суд на мать погибшего, чтобы избежать выплаты компенсации за своё преступление.