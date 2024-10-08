Водитель, сбивший насмерть пешехода в Ташкенте, вышел на свободу через год. Теперь он подал в суд на мать, у которой отнял сына

В августе 2023 года суд вынес приговор — 4 года лишения свободы и 3 года запрета на управление транспортным средством. Казалось бы, правосудие свершилось, пусть и с большим опозданием. Однако дальнейшие события показали, что, к сожалению, это не так.
Этот случай вызывает множество вопросов к системе правосудия и работе правоохранительных органов. Как получилось, что человек, допустивший смертельное ДТП, несколько раз был отпущен следствием? Почему потребовалась масштабная огласка в СМИ, чтобы дело наконец-то дошло до суда? И почему виновный вышел на свободу так быстро?
По мнению известного журналиста Никиты Макаренко, это показатель системной проблемы.
«К сожалению, наше государство не в состоянии не только поймать водителей-убийц, но, даже поймав, стремится скорее их выпустить», — отметил он.
По словам Макаренко, водителя, сбившего сына Елены Лукаш, пытались оставить на свободе пять раз, несмотря на очевидность его вины. Только через два года давления со стороны СМИ дело дошло до суда. Но даже после вынесения приговора реальное наказание оказалось значительно мягче, чем можно было ожидать.
«Елена Ивановна сообщила мне сегодня, что водителя освободили спустя 1 год. Убийца подал на мать погибшего в суд, чтобы отменить решение о выплате компенсации. Он сам явился в суд, и так все узнали, что он на свободе. Вот вам и правосудие, вот вам и наказание», — подчеркнул он.
Новость об освобождении водителя через год после осуждения и его иск против матери погибшего звучит как издевательство над пострадавшей семьёй. Елена Лукаш, потерявшая сына, теперь вынуждена защищаться в суде от человека, который лишил её ребёнка.
Этот случай поднимает вопрос о том, насколько эффективно работает система правосудия, и есть ли шансы на справедливость для тех, кто становится жертвой таких трагедий. Очевидно, что без огласки в СМИ и общественного резонанса правосудие могло бы вовсе не состояться. Но даже в случаях, когда суд состоялся, остаются сомнения в справедливости вынесенных приговоров и их исполнения.
Подобные ситуации, когда виновные получают мягкие наказания или вовсе избегают их, наносят серьёзный удар по доверию граждан к системе правосудия. Сможет ли она восстановить это доверие — покажет время. Однако каждый подобный случай лишь усиливает ощущение, что в борьбе за справедливость граждане часто остаются один на один с несправедливостью.