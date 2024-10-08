Нулевая видимость, снежное облако и высота 5137 метров: молодые омичи покорили Арарат

«Дуло так сильно, что мы думали, что крышу снесет. Порвало остатки кэмпа, унесло все, что было. На этой высоте должно быть красиво, но из-за облака ничего не было видно. Мы расположились в летнем лагере, приспособили его под себя, потому что на улице сложно было находиться и размещаться, поставили здесь палатки. Непогода сделала видимость нулевой и заперла нас в укреплении. Виды потрясающие, но самое крутое — тень от Арарата, такая четкая она», — рассказали участники экспедиции.