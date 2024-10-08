Нулевая видимость, снежное облако и высота 5137 метров: молодые омичи покорили Арарат

Компания молодых омичей совершила восхождение на легендарную библейскую гору. Время выбрали сложное — в октябре погода на Арарате особенно капризна и непредсказуема.
Непокорная и характерная гора покорилась омичам за три дня. В восхождении на высоту 5137 метров приняли участие 6 человек. В группу отважных вошли ведущие технолог и геолог ООО «Меретояханефтегаз» Марьян Ижик и Кирилл Зайцев, ведущий инженер цеха по добыче нефти и газа Роснефти Никита Лашкин, молодой предприниматель Игорь Жарлов и контент-мейкер Евгений Леготкин. Помогал омичам гид и проводник горного туризма Вячеслав Камчарский.
«Это было совсем непросто. Октябрьский Арарат очень сложный, попали мы и в метель, и в снегопад», — делятся впечатлениями ребята.
Восхождение было максимально контролируемым, но несмотря на это не обошлось без сюрпризов, ведь горы — это всегда адреналин, высота и, конечно, проверка на стойкость.
В первый день ребят «закинули» на высоту 2200 м. Дальше — 8 км пешком до 3200. На второй день видимость ухудшилась — дуло так сильно, что казалось всех снесет. Палатки и импровизированный ночлег пришлось ставить там, где было сооружено небольшое укрепление из камней.
На высоте 4200 группа попала в довольно неприятное снежное облако. Прогноз не показывал такую погоду, но вот так случилось. Буран поднялся буквально за считанные часы.
«Дуло так сильно, что мы думали, что крышу снесет. Порвало остатки кэмпа, унесло все, что было. На этой высоте должно быть красиво, но из-за облака ничего не было видно. Мы расположились в летнем лагере, приспособили его под себя, потому что на улице сложно было находиться и размещаться, поставили здесь палатки. Непогода сделала видимость нулевой и заперла нас в укреплении. Виды потрясающие, но самое крутое — тень от Арарата, такая четкая она», — рассказали участники экспедиции.
Но на высоте 5137 метров все трудности уже забылись — здесь чувствуешь себя настоящим покорителем мира.
В память о восхождении остались масса эмоций, потрясающие фото и видео.
Сейчас ребята с ностальгией вспоминают свой подъем и надеются, что впереди будет еще немало восхождений. Ведь как известно, всегда есть вершина, на которой ты еще не бывал.