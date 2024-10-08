Армия Израиля уничтожила туннель, прокопанный через границу со стороны Ливана

По ее информации, подземный объект пролегал между поселком Марвахин на юге Ливана и израильским приграничным населенным пунктом Зарит и на 10 м заходил на территорию Израиля. Военные обнаружили его несколько месяцев назад и заблокировали на границе, так что у него не было выходов на поверхность в Израиле, пояснили в армии.