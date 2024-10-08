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Армия Израиля уничтожила туннель, прокопанный через границу со стороны Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израильские военные нашли и уничтожили подземный туннель, прокопанный со стороны Ливана под границей. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: AP 2023

По ее информации, подземный объект пролегал между поселком Марвахин на юге Ливана и израильским приграничным населенным пунктом Зарит и на 10 м заходил на территорию Израиля. Военные обнаружили его несколько месяцев назад и заблокировали на границе, так что у него не было выходов на поверхность в Израиле, пояснили в армии.

«Туннель был найден в рамках действий Армии обороны Израиля по демонтажу террористической инфраструктуры [шиитской организации] “Хезболлах” на юге Ливана. Войска Армии обороны Израиля, включая спецподразделения, обследовали туннель и нашли оружие, взрывные устройства и противотанковые ракеты. Туннель был под полным оперативным контролем до подхода военнослужащих во избежание использования его для террористической деятельности», — проинформировали в пресс-службе.

На данный момент о других подобных подземных ходах в районе ливано-израильской границе неизвестно, пока это единственный выявленный объект такого рода, подчеркнули в армии.

23 сентября израильская армия начала операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанской организации. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и пообещала продолжать противостоять Израилю. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.