В Ростове судебный пристав попался на взяточничестве

По версии следствия, госслужащий восемь месяцев получал «дань» от должника. В 2019 году пристав должен был исполнить производство о сносе торгово-остановочного комплекса по решению Арбитражного суда. Однако вместо этого решил подзработать. Он договорился с бизнесменом о том, что его ларек останется на месте за денежное вознаграждение. Бизнесмен ежемесячно, с сентября 2019-го по феврль 2020-го, переводил на номер пристава по 10 тысяч рублей. Общая сумма за это время достигла 80 тысяч.