В Нефтекамске 12-летний мальчик едва не погиб, упав в шахту зернохранилища

Сегодня вечером, 8 октября, в башкирском городе Нефтекамск ребенок выжил после падения с 12-метровой высоты. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
12-летний мальчик в здании элеватора рухнул в шахту зернохранилища. Сотрудник экстренной службы с помощью спасательной веревки спустился на дно шахты. Подросток был в сознании, но двигаться не мог.
С помощью двойной спасательной петли мальчика вытащили из шахты. На жестких носилках его спустили со здания элеватора и передали медикам. В результате происшествия подросток получил множество ушибов и травмы, его госпитализировали в Нефтекамскую городскую больницу.
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.
— Поговорите еще раз с детьми! Напомните об опасностях, подстерегающих в незнакомых местах, — призвали в МЧС.
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