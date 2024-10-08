В работе Московской электронной школы произошел масштабный сбой

Технический сбой произошел в работе Московской электронной школы (МЭШ) — образовательной платформы, где все участники процесса могут следить и корректировать процесс обучения столичных школьников. Неполадки продлились несколько часов и к настоящему времени устранены, сообщил городской департамент информационных технологий. Корреспондент РБК сообщил, что сервис не работал с 16:00.