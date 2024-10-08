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В работе Московской электронной школы произошел масштабный сбой

Технический сбой произошел в работе Московской электронной школы (МЭШ) — образовательной платформы, где все участники процесса могут следить и корректировать процесс обучения столичных школьников.

Источник: Freepik

Технический сбой произошел в работе Московской электронной школы (МЭШ) — образовательной платформы, где все участники процесса могут следить и корректировать процесс обучения столичных школьников. Неполадки продлились несколько часов и к настоящему времени устранены, сообщил городской департамент информационных технологий. Корреспондент РБК сообщил, что сервис не работал с 16:00.

«Стабильная работа всех сервисов МЭШ восстановлена», — заявили в департаменте.

Там добавили, что специалисты продолжат круглосуточно следить за работой системы, чтобы оперативно реагировать на любые неполадки.

По данным департамента, электронный дневник на время неполадок можно проверить в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» на мобильных устройствах.

образование
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