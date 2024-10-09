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Три человека пострадали в ДТП на трассе «Ленинградское-Степняк»

7 октября, около 09:00, на автодороге «Ленинградское-Степняк» возле села Жаналык произошла авария, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Автомобиль Chevrolet Cruze, которым управлял гражданин России, перевернулся на трассе в Акмолинской области. Водитель ехал из Омска в Астану с женой и дочерью, когда не справился с управлением из-за неровностей на дороге.

Все трое пострадали. Водитель сразу позвонил на номер «102».

На место прибыли полицейские под руководством майора Армана Нурпеисова. Оказав первую помощь, они вызвали скорую и помогли с эвакуацией машины в Омск, а также привезли личные вещи и документы были сохранены.

По словам Армана Нурпеисова, в дорожную организацию будет направлено предписание об устранении неровностей данной автодороги. В течение 10-ти дней брак должен быть устранен. В случае неисполнения дорожная организация будет привлечена к административной ответственности.