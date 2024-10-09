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Baza: 13-летняя сестра погибших в Тольятти девочек призналась в их убийстве

Тела двухлетней и пятилетней девочек были обнаружены в квартире.

13-летняя сестра маленьких девочек, обнаруженных мёртвыми в Самарской области, написала матери сообщение с признанием в их убийстве, информирует Telegram-канал Baza.

«Это я! Аахахах», — цитируют данное сообщение журналисты и отмечают, что информация официально не подтверждена.

По данным самарских средств массовой информации, тела были спрятаны на балконе. Их сестра ушла гулять в парк, а вечером в ответ на вопрос матери о том, что случилось, ответила, что убила девочек.

По предварительным сведения, мать 13-летней девочки оставила её присмотреть за младшими сёстрами.

Напомним, тела двухлетней и пятилетней девочек с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире в Тольятти. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что в убийстве двух девочек в Самарской области подозревается их сводная сестра.