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SHOT: тела зарезанных в Тольятти девочек нашла их старшая 10-летняя сестра

Всего в семье воспитывались четыре девочки, а самая старшая живет отдельно.

Тела зарезанных в Тольятти девочек нашла их старшая сестра. Ей исполнилось 10 лет, пишет SHOT со ссылкой на свои источники.

По данным ресурса, всего в семье воспитывались четыре дочери — 13, 10, пяти и двух лет. Старшая 18-летняя девочка живет отдельно.

Источник отметил, что родители ушли по делам и оставили присматривать за младшими 13-летнюю дочь. Она неоднократно оставалась наедине с младшими детьми. Девочка 10 лет также дома отсутствовала.

Когда же она вернулась, то увидела на балконе в лужи крови изрезанные тела младших сестер. Старшей дома не было — она ушла на прогулку в парк.

Ранее сообщалось, что семья характеризовалась как положительная. Никаких психических отклонений у детей зафиксировано не было.