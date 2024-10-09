SHOT: тела зарезанных в Тольятти девочек нашла их старшая 10-летняя сестра

Тела зарезанных в Тольятти девочек нашла их старшая сестра. Ей исполнилось 10 лет, пишет SHOT со ссылкой на свои источники.
По данным ресурса, всего в семье воспитывались четыре дочери — 13, 10, пяти и двух лет. Старшая 18-летняя девочка живет отдельно.
Источник отметил, что родители ушли по делам и оставили присматривать за младшими 13-летнюю дочь. Она неоднократно оставалась наедине с младшими детьми. Девочка 10 лет также дома отсутствовала.
Когда же она вернулась, то увидела на балконе в лужи крови изрезанные тела младших сестер. Старшей дома не было — она ушла на прогулку в парк.
Ранее сообщалось, что семья характеризовалась как положительная. Никаких психических отклонений у детей зафиксировано не было.