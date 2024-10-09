Жителю Петропавловска грозит до 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Как передает «Петропавловск.news», при осмотре в его карманах полицейские обнаружили и изъяли 190 свертков с расфасованным на дозы наркотиком α-PvP. Это еще не все. На съемной квартире у подозреваемого был изъят пакет «синтетики» и традиционный набор фасовщика: