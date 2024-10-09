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Жителю Петропавловска грозит до 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков

28-летнего жителя города Петропавловcк ожидает до 15 лет лишения свободы за хранение наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «Петропавловск.news», при осмотре в его карманах полицейские обнаружили и изъяли 190 свертков с расфасованным на дозы наркотиком α-PvP. Это еще не все. На съемной квартире у подозреваемого был изъят пакет «синтетики» и традиционный набор фасовщика:

  • электронные весы;
  • пакетики Zip-Lock;
  • изолента;
  • тетрадь с записями;
  • денежные средства в долларах США и турецких лирах.

Со слов задержанного, иностранную валюту он коллекционирует.

Общий вес изъятых наркотиков превысил 205 г. По данным заместителя начальника регионального ДП, полковника полиции Аскара Мухаметкалиева, этого хватит, чтобы вовлечь в наркоманию целую школу.

«В настоящее время задержанный находится под стражей».

Аскар Мухаметкалиев