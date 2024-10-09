Жителю Петропавловска грозит до 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Как передает «Петропавловск.news», при осмотре в его карманах полицейские обнаружили и изъяли 190 свертков с расфасованным на дозы наркотиком α-PvP. Это еще не все. На съемной квартире у подозреваемого был изъят пакет «синтетики» и традиционный набор фасовщика:
- электронные весы;
- пакетики Zip-Lock;
- изолента;
- тетрадь с записями;
- денежные средства в долларах США и турецких лирах.
Со слов задержанного, иностранную валюту он коллекционирует.
Общий вес изъятых наркотиков превысил 205 г. По данным заместителя начальника регионального ДП, полковника полиции Аскара Мухаметкалиева, этого хватит, чтобы вовлечь в наркоманию целую школу.
«В настоящее время задержанный находится под стражей».