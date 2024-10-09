Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Смит погибла в возрасте 17-ти лет перед выходом первого альбома

Канадская девочка-вундеркинд была известна по работе с группой The Flaming Lips.

Канадская девочка-вундеркинд Нелл Смит погибла в автокатастрофе. Подробности сообщает издание People.

По данным СМИ, певица готовилась к выпуску своего первого альбома. Релиз пластинки планировался на начало 2025 года.

Трагедия произошла 5 октября. Молодая артистка попала в дорожно-транспортное происшествие.

Смит была известна по своему сотрудничеству с группой The Flaming Lips. Артисты начали петь вместе с девочкой, когда ей было 14 лет.

На одном из последних концертов создатель и фронтмен коллектива Уэйн Койн рассказал публике о смерти Смит. Он признался в ходе выступления в Портленде.

Ранее сообщалось о смерти действующей чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой. Ей было всего 35 лет.