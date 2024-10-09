Певица Смит погибла в возрасте 17-ти лет перед выходом первого альбома

Канадская девочка-вундеркинд Нелл Смит погибла в автокатастрофе. Подробности сообщает издание People.
По данным СМИ, певица готовилась к выпуску своего первого альбома. Релиз пластинки планировался на начало 2025 года.
Трагедия произошла 5 октября. Молодая артистка попала в дорожно-транспортное происшествие.
Смит была известна по своему сотрудничеству с группой The Flaming Lips. Артисты начали петь вместе с девочкой, когда ей было 14 лет.
На одном из последних концертов создатель и фронтмен коллектива Уэйн Койн рассказал публике о смерти Смит. Он признался в ходе выступления в Портленде.
Ранее сообщалось о смерти действующей чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой. Ей было всего 35 лет.