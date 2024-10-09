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Что произошло в Иркутске в ночь на 9 октября 2024: последние новости

Врачи подделывали справки за деньги в больнице Братска.

Источник: Комсомольская правда

Врачи подделывали справки за деньги в больнице Братска.

Они выдавали заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Помимо этого подделывали справки, необходимые для получения водительских прав. Несмотря на то, что люди не проходили осмотр.

Кафе быстрого питания загорелось в Иркутске из-за фритюрницы.

Огонь свирепствовал около остановки «Лисиха». К счастью, никто из посетителей и персонала не пострадал, а пламя удалось потушить.

Пригрозили судом. Машинист из Иркутска под давлением отправил мошенникам 8,5 миллионов рублей.

Мужчина увидел объявление о дополнительном заработке в телефонной игре. Заполнил анкету, а после связался с аферистом. Все потерянные деньги он взял либо в долг, либо оформил в кредит.