Украинец разгромил приёмную Минсоцполитики в Киеве из-за отсутствия невесты

Житель Украины разгромил приёмную Минсоцполитики, информируют украинские правоохранители.
Нарушителя задержали полицейские. По данным прокуратуры Киева, 32-летний мужчина устроил погром из-за отсутствия «порядочных невест».
Выяснилось, что житель Волынской области находился в украинской столице проездом. Он не мог познакомиться с «порядочной женщиной» для создания семьи. По его словам, госучреждения Украины «отказывались ему помочь в этом».
В результате мужчина ворвался в приёмную и разбил окна стулом. Кроме того, он опрокинул мебель и технику.
Инцидент случился в сентябре. Было заведено дело о хулиганстве, в настоящее время оно направлено в суд. Украинцу грозит крупный штраф.
Ранее сообщалось, что банда из четырёх человек похитила в Киеве иностранца, чтобы добраться до его криптокошелька.