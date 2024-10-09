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Украинец разгромил приёмную Минсоцполитики в Киеве из-за отсутствия невесты

Мужчина не мог познакомиться с «порядочной женщиной» для создания семьи.

Житель Украины разгромил приёмную Минсоцполитики, информируют украинские правоохранители.

Нарушителя задержали полицейские. По данным прокуратуры Киева, 32-летний мужчина устроил погром из-за отсутствия «порядочных невест».

Выяснилось, что житель Волынской области находился в украинской столице проездом. Он не мог познакомиться с «порядочной женщиной» для создания семьи. По его словам, госучреждения Украины «отказывались ему помочь в этом».

В результате мужчина ворвался в приёмную и разбил окна стулом. Кроме того, он опрокинул мебель и технику.

Инцидент случился в сентябре. Было заведено дело о хулиганстве, в настоящее время оно направлено в суд. Украинцу грозит крупный штраф.

Ранее сообщалось, что банда из четырёх человек похитила в Киеве иностранца, чтобы добраться до его криптокошелька.