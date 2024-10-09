Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Брянской областью, заявил глава региона Александр Богомаз.
Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
Губернатор уточнил, что речь идёт о беспилотнике самолётного типа.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал производственное предприятие в селе Песчанка.