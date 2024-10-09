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Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

В результате случившегося никто не пострадал.

Российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Брянской областью, заявил глава региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Губернатор уточнил, что речь идёт о беспилотнике самолётного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал производственное предприятие в селе Песчанка.