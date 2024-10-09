Беспилотник ВСУ повредил газовую трубу в Щербиновском районе Кубани

«Этой ночью преступной атаке киевского режима подвергся Щербиновский район. В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стёкла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — написал Кондратьев в Telegram.