Беспилотник ВСУ повредил газовую трубу в Щербиновском районе Кубани

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал Щербиновский район, проинформировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона уточнил, что в результате атаки повреждения получила газовая труба частного дома в населённом пункте Шабельское. Начался пожар. Кроме того, выбиты стёкла.
В результате случившегося никто не пострадал.
«Этой ночью преступной атаке киевского режима подвергся Щербиновский район. В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стёкла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — написал Кондратьев в Telegram.
Он также отметил, что жильцам дома окажут помощь в восстановлении имущества.
Ранее сообщалось, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Ейском районе Краснодарского края.