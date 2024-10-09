Родители погибших в Тольятти девочек в момент их убийства были на допросе

Родители двух девочек, тела которых были найдены в одной из квартир в Тольятти, в момент убийства были на допросе. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
По некоторым данным, мать девочек подавала заявление в полицию по факту незаконного проникновения в жилье. Документ был подан в адрес сожителя и отца погибших девочек.
«Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе», — указал информатор.
Взрослых все равно вызвали на допрос вместе. Напомним, что они являются родителями погибших девочек в возрасте двух и пяти лет. Старшие девочки, которым было 13 и 10 лет, были рождены матерью от другого мужчины.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетние скончались из-за множественных ножевых ранений. Подозревается их сводная сестра, которая осталась присматривать за младшими.