Перцовый баллончик распылили в школе Шымкента, отравились 10 человек

«К нам доставили 10 учеников из частной школы на трёх машинах скорой помощи. При поступлении у всех учеников был поставлен диагноз “отравление неизвестным веществом лёгкой и средней степени тяжести”, — говорит Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации.