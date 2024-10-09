Алаудинов заявил, что спокойно относится к задержанию своего адвоката

Адвоката Дениса Шапиро задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В 2023 году он работал над делом об отравлении командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
Генерал-майор прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале. По его словам, к инциденту он относится спокойно. На данный момент обвинительный приговор пока не озвучен.
«Шапиро неоднократно оказывал значительную помощь бойцам наших подразделений на линии боевого соприкосновения в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования», — указал Алаудинов.
Он добавил, что в случае, если адвоката признают виновным, «Ахмат» все равно благодарен ему за помощь. За дружбу с Шапиро Алаудинову не стыдно.
Ранее сообщалось, что адвокату грозит до 10 лет лишения свободы. Его обвиняют в вымогательстве 400 млн рублей за помощь в закрытии уголовного дела.