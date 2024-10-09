В Уссурийске налётчику-наркоторговцу назначили почти 10 лет колонии строгого режима

В Уссурийске местного жителя осудили на 9 лет и 6 месяцев строгого режима за серию преступлений, включая разбойное нападение на двух граждан и попытку сбыта наркотиков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По информации из уголовного дела, 21-летний злоумышленник совершил два нападения в баре на улице Некрасова в конце 2022 года, в результате чего похитил мобильные телефоны у посетителей. В феврале текущего года он попытался организовать сбыт крупной партии наркотического вещества, но был задержан в своей арендованной квартире на улице Выгонной. При задержании обвиняемый пытался избавиться от улик, выбросив наркотики с балкона.
«Полицейские изъяли весь криминальный товар, общая масса которого составила почти 100 граммов. Во время обыска, проведенного по месту проживания задержанного, обнаружены весы, упаковочный материал и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — сообщили в полиции.
Суд, учитывая серьёзность преступлений и обстоятельства дела, признал подсудимого виновным. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в Приморье иностранца осудили за попытку продажи более 100 свёртков с наркотическим веществом. Партизанский районный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В судебном заседании установлено, что 35-летний осужденный пытался распространить наркотическое вещество и его производные общей массой более 35 гр, используя интернет для организации сбыта. При аресте в декабре 2023 года в такси по дороге из Находки в Партизанск у него было обнаружено 95 свертков с наркотиками. Дополнительные 22 свертка были найдены у него дома, уже готовые к продаже.