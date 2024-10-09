В Хабаровском крае предотвратили 11 миллионный ущерб от вылова калуги

«Мы продолжаем активную работу по защите водных биологических ресурсов, но, к сожалению, количество нарушений не снижается. Такие инциденты — это значительный удар по экологии региона. Однако мы находим и изымаем незаконные орудия промысла, и это позволяет защитить редкие виды от уничтожения», — прокомментировали в Пограничном управлении ФСБ.