В Хабаровском крае предотвратили 11 миллионный ущерб от вылова калуги

В Хабаровском крае сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО предотвратили ущерб особо ценным водным биологическим ресурсам на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Во время мероприятий по охране морских биоресурсов, проведённых с 20 августа по 25 сентября в Николаевском районе Хабаровского края, были обнаружены браконьерские орудия лова. В ловушках находилось свыше 150 экземпляров рыбы, среди которых 34 экземпляра калуги — редкого вида, занесённого в Красную книгу России.
Спасённые водные биоресурсы были выпущены обратно в их естественную среду. Изъятие незаконных сетей позволило не только предотвратить их гибель, но и сохранить экосистему. Ведомство напомнило, что добыча краснокнижных видов строго запрещена в соответствии с федеральным законом, и за подобные нарушения предусмотрена уголовная ответственность.
«Мы продолжаем активную работу по защите водных биологических ресурсов, но, к сожалению, количество нарушений не снижается. Такие инциденты — это значительный удар по экологии региона. Однако мы находим и изымаем незаконные орудия промысла, и это позволяет защитить редкие виды от уничтожения», — прокомментировали в Пограничном управлении ФСБ.