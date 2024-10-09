Экс-любовь в Хабаровске обошлась женщине в потерю ювелирных украшений

Проверив версию потерпевшей, сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Хабаровску подтвердили ее подозрения. По словам 26-летнего мужчины, после ссоры с бывшей сожительницей он решил дождаться, пока её не будет дома, и использовал свой комплект ключей для проникновения в квартиру. Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил ювелирные изделия и сдал их в ломбард на улице Суворова за 15 тысяч рублей. Деньги он потратил на покупку продуктов питания и алкоголя.