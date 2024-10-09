Экс-любовь в Хабаровске обошлась женщине в потерю ювелирных украшений

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных изделий из квартиры, расположенной в Индустриальном районе на улице Урицкого, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Потерпевшая, местная жительница, оценила ущерб в 50 тысяч рублей и сразу обратилась за помощью к правоохранителям. Она также указала на возможного подозреваемого — своего бывшего сожителя, с которым рассталась незадолго до исчезновения украшений.
Проверив версию потерпевшей, сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Хабаровску подтвердили ее подозрения. По словам 26-летнего мужчины, после ссоры с бывшей сожительницей он решил дождаться, пока её не будет дома, и использовал свой комплект ключей для проникновения в квартиру. Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил ювелирные изделия и сдал их в ломбард на улице Суворова за 15 тысяч рублей. Деньги он потратил на покупку продуктов питания и алкоголя.
В результате полиция оперативно задержала мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2, Уголовного кодекса РФ (кража). За данное преступление ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
На время расследования суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.