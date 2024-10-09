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CNN: почти 1,5 тыс. заправок Флориды остались без топлива перед ураганом

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Топливо закончилось на почти 1,5 тыс. заправочных станций штата Флорида, в сторону которого движется ураган «Милтон». Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Источник: Reuters

Местные жители, которые планируют эвакуироваться, наполняют бензином баки автомобилей. Те, кто рассчитывают пережить природное бедствие, не покидая свои дома, запасаются топливом, чтобы в случае серьезных перебоев в электроснабжении, пользоваться собственными генераторами. В итоге без топлива остались 19,7%, или 1 477 из 7 500 заправочных станций Флориды.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что «Милтон» по силе порывов ветра может выйти за рамки пяти категорий шкалы Саффира — Симпсона и стать ураганом шестой категории. Ввести ее предлагают метеорологи лаборатории Беркли, аффилированной с Калифорнийским университетом.

7 октября президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана «Милтон» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, «Милтон» принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.

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