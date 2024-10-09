CNN: почти 1,5 тыс. заправок Флориды остались без топлива перед ураганом

Местные жители, которые планируют эвакуироваться, наполняют бензином баки автомобилей. Те, кто рассчитывают пережить природное бедствие, не покидая свои дома, запасаются топливом, чтобы в случае серьезных перебоев в электроснабжении, пользоваться собственными генераторами. В итоге без топлива остались 19,7%, или 1 477 из 7 500 заправочных станций Флориды.
Ранее журнал Newsweek сообщил, что «Милтон» по силе порывов ветра может выйти за рамки пяти категорий шкалы Саффира — Симпсона и стать ураганом шестой категории. Ввести ее предлагают метеорологи лаборатории Беркли, аффилированной с Калифорнийским университетом.
7 октября президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана «Милтон» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, «Милтон» принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.