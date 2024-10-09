Обвиняемый в убийствах белгородский священник связан с криминальным миром

«Находясь на свободе, Дементеев С. Н., Морозов С. Е. и Селютин И. Б., обладая обширными преступными связями в криминальной среде, с целью избежать уголовной ответственности и наказания могут скрыться от предварительного следствия и суда, координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности», — сказано в документах.