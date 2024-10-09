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Обвиняемый в убийствах белгородский священник связан с криминальным миром

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следствие считает, что арестованные по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997—2017 годах в Белгородской области священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов имеют обширные связи в криминальной среде, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Находясь на свободе, Дементеев С. Н., Морозов С. Е. и Селютин И. Б., обладая обширными преступными связями в криминальной среде, с целью избежать уголовной ответственности и наказания могут скрыться от предварительного следствия и суда, координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности», — сказано в документах.

Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах.

По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.

СК
расследование