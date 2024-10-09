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Мужчина отомстил знакомой и поджег ее дом в Приморье

Подсудимого на год лишили свободы условно.

Источник: Комсомольская правда

Июньской ночью 2023 года мужчина выпил и поссорился с женщиной в Дальнереченске. Он решил отомстить, как говорится, с огоньком — поджег квартиру, в которой она проживала, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В суде установили, что мужчина зашел на веранду, облил тюль горючим и поджег его спичками. После этого обвиняемый скрылся, огонь быстро распространился. Повезло, что соседи быстро обнаружили пожар и потушили его. По факту происшествия завели уголовное дело. Мужчина вину признал.

С учетом всех обстоятельств дела, его лишили свободы на год условно испытательным сроком на три года.

Ранее «КП» писала о мужчине, который устроил поджог, но обещал больше так не делать.