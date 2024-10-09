Мужчина отомстил знакомой и поджег ее дом в Приморье

В суде установили, что мужчина зашел на веранду, облил тюль горючим и поджег его спичками. После этого обвиняемый скрылся, огонь быстро распространился. Повезло, что соседи быстро обнаружили пожар и потушили его. По факту происшествия завели уголовное дело. Мужчина вину признал.