Тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы

Как пишет The Sun, 26 сентября 68-летняя Колин Монфор из США совершала погружение под воду в составе группы недалеко от острова Пулау Реонг. Ее унесло течением, ни гид, ни группа не смогли отыскать женщину. Дайверы сообщили об инциденте спасателям.