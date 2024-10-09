Иркутянин пытался продать усадьбу соседей с помощью поддельного паспорта

Полицейские задержали мужчину, который пытался продать чужую землю по поддельному паспорту настоящего собственника. 58-летнего мужчину полицейские задержали совместно с коллегами из Росгвардии.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ранее судимый за кражу, мошенничество и подделку документов иркутянин, проживавший в СНТ на 19-м километре Байкальского тракта, заметил, что его соседи продают два участка и расположенный на одном из них дом. Злоумышленник изготовил поддельный паспорт на свою 32-летнюю знакомую и оформил документы, якобы подтверждающие правовладение ею этой территорией.
Для ускорения продажи дома с участком мужчина снизил рыночную стоимость домовладения в 2 раза — до 8 миллионов рублей. Однако «риелтора» задержали во время получения задатка. В ходе обыска у подозреваемого изъяли оружие, порох и патроны, ноутбук, оттиски печатей государственных органов, телефон и карты памяти. Возбуждено уголовное дело.