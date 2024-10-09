До −8, снег и ураганный ветер: через несколько дней погода в Омске сильно изменится

Сегодня, в среду 9 октября, температура воздуха в Омске составит +14 градусов. Но по прогнозу Гидрометцентра уже завтра она опустится до 1 градуса ночью и 6 градусов днем. Ветер — северо-восточный до 6 метров в секунду.