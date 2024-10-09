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До −8, снег и ураганный ветер: через несколько дней погода в Омске сильно изменится

Уже на этой неделе в Омске начнется сильное похолодание и выпадет снег.

Источник: Комсомольская правда

По данным синоптиков, начиная с четверга погода в Омске окончательно испортится, причем похолодает резко. Такие похожие прогнозы выдают сразу несколько сервисов погоды.

Сегодня, в среду 9 октября, температура воздуха в Омске составит +14 градусов. Но по прогнозу Гидрометцентра уже завтра она опустится до 1 градуса ночью и 6 градусов днем. Ветер — северо-восточный до 6 метров в секунду.

Прогноз Gismeteo еще более жесткий. Завтра, по прогнозу синоптиков, дневная температура составит всего +4, пройдет мокрый снег.

В пятницу, 11 октября — от −2 ночью до 0 градусов днем, снег и шквалистый ураганный ветер до 17 метров в секунду.

Порывы ветра до 15 м\с сохранятся и в субботу, 12 октября. Температура воздуха составит от −4 градусов ночью до +1 днем.

А в ночь на воскресенье, 13 октября, в Омске похолодает сразу до −8 градусов. Днем — + 1.