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Бывшая госслужащая брала взятки за разглашение личных данных в Иркутской области

Суд признал ее виновной и отправил в исправительную колонию.

Источник: Комсомольская правда

В Черемховском районе Иркутской области осудили госслужащую, которая получила взятку за разглашение персональных данных. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете и прокуратуре Иркутской области.

Бывший заместитель начальника территориального управления лесного комплекса Приангарья с корыстной целью разгласила личные данные о людях. Она предоставила реквизиты банковской карты тех, с кем заключала договоры купли-продажи. Они приобрели лесные насаждения на заготовку древесины.

— 35-летняя чиновница получила взятку на общую сумму 75 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе комитета.

В итоге женщину признали виновной. Она отправится на 3,5 года в исправительную колонию общего режима, а также заплатит штраф на сумму 180 тысяч рублей. Помимо этого ей запрещено занимать руководящие должности на 2,5 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи из больницы Братска за деньги выдавали медицинские заключения.