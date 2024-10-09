Бывшая госслужащая брала взятки за разглашение личных данных в Иркутской области

В Черемховском районе Иркутской области осудили госслужащую, которая получила взятку за разглашение персональных данных. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете и прокуратуре Иркутской области.
Бывший заместитель начальника территориального управления лесного комплекса Приангарья с корыстной целью разгласила личные данные о людях. Она предоставила реквизиты банковской карты тех, с кем заключала договоры купли-продажи. Они приобрели лесные насаждения на заготовку древесины.
— 35-летняя чиновница получила взятку на общую сумму 75 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе комитета.
В итоге женщину признали виновной. Она отправится на 3,5 года в исправительную колонию общего режима, а также заплатит штраф на сумму 180 тысяч рублей. Помимо этого ей запрещено занимать руководящие должности на 2,5 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи из больницы Братска за деньги выдавали медицинские заключения.