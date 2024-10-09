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Голубев: над Ростовской областью уничтожили десять украинских беспилотников

В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар.

Российские военные ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал глава региона Василий Голубев.

Он подчеркнул, что ВС РФ отразили атаку. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Один дрон ликвидировал в районе Новошахтинска, ещё девять БЛПА силы противовоздушной обороны уничтожили на юго-западе региона.

«В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Голубев в Telegram.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооружённых сил Украины повредил газовую трубу в Краснодарском крае.