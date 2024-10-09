Голубев: над Ростовской областью уничтожили десять украинских беспилотников

Российские военные ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал глава региона Василий Голубев.
Он подчеркнул, что ВС РФ отразили атаку. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Один дрон ликвидировал в районе Новошахтинска, ещё девять БЛПА силы противовоздушной обороны уничтожили на юго-западе региона.
«В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Голубев в Telegram.
Ранее сообщалось, что беспилотник Вооружённых сил Украины повредил газовую трубу в Краснодарском крае.