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В Ростовской области средства ПВО уничтожили 10 беспилотников самолетного типа

Губернатор: В Ростовской области отражена массированная воздушная атака.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подразделения ПВО отразили массированную воздушную атаку. Происшествие случилось в ночь на 9 октября. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, всего средства противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников самолетного типа. Один из них был сбит в районе Новошахтинска, еще девять — на юго-западе региона.

— В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами, — рассказал Василий Голубев.

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА и пожара никто не пострадал.