В Ростовской области средства ПВО уничтожили 10 беспилотников самолетного типа

В Ростовской области подразделения ПВО отразили массированную воздушную атаку. Происшествие случилось в ночь на 9 октября. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
По словам главы региона, всего средства противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников самолетного типа. Один из них был сбит в районе Новошахтинска, еще девять — на юго-западе региона.
— В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами, — рассказал Василий Голубев.
По предварительным данным, в результате атаки БПЛА и пожара никто не пострадал.