Жительница Красноярска предстанет перед судом за поджог соседской машины

Полицейские выяснили, что к поджогу причастна 60-летняя соседка владельца автомобиля. Ее задержали и доставили в отделение. Там женщина призналась, что испытывает неприязненные отношения к соседям из-за того, что у них в квартире проходит шумный ремонт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила отомстить нарушителям своего спокойствия.