Жительница Красноярска предстанет перед судом за поджог соседской машины

60-летняя жительница Красноярска, обвиняемая в умышленном поджоге автомобиля своих соседей, предстанет перед судом. Как рассказали в краевом МВД, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Инцидент произошел в ночь на 19 августа 2024 года. Тогда в дежурную часть поступило сообщение о возгорании «Хонды», принадлежащего 60-летнему мужчине и припаркованного во дворе дома на проспекте Молодежном. Разгорающееся пламя вовремя заметил другой местный житель — он успел потушить иномарку водой из бутылки. В результате ущерб собственнику транспорта составил 180 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к поджогу причастна 60-летняя соседка владельца автомобиля. Ее задержали и доставили в отделение. Там женщина призналась, что испытывает неприязненные отношения к соседям из-за того, что у них в квартире проходит шумный ремонт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила отомстить нарушителям своего спокойствия.
На ранее не судимую горожанку завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.