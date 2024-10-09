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В Пермском крае на страшном пожаре при неясных обстоятельствах погибли люди

В ситуации разбираются следователи.

Источник: Следственный комитет РФ

Мужчины в возрасте 33 и 37 лет погибли на страшном пожаре в Ильинском районе Пермского края при неясных обстоятельствах, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия произошла 6 октября в одном из частных домов в Чёрмозе.

«Тела двоих мужчин пожарные обнаружили во время борьбы с огнём. Обстоятельства их гибели сейчас устанавливаются. Проводятся необходимые судебные экспертизы, которые позволят выяснить причины возгорания и смерти людей», — пояснили в региональном СКР.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. По результатам проверки в СУ СКР по Пермскому краю будет принято процессуальное решение.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Пермском крае осудили серийного поджигателя частных домов, который орудовал в посёлке Мулянке осенью 2023 года. Общая сумма ущерба, причиненного мужчиной собственникам недвижимости, составила более 6,7 миллионов рублей. Суд приговорил его к принудительным работам.

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