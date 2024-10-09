В Пермском крае на страшном пожаре при неясных обстоятельствах погибли люди

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Пермском крае осудили серийного поджигателя частных домов, который орудовал в посёлке Мулянке осенью 2023 года. Общая сумма ущерба, причиненного мужчиной собственникам недвижимости, составила более 6,7 миллионов рублей. Суд приговорил его к принудительным работам.