Дело о взятках в парке «Патриот» не связано с генералом Поповым

Накануне стало известно об уголовном деле против бывших главного бухгалтера подмосковного парка «Патриот» Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. Они обвиняются в получении взятки более чем на 27,5 миллиона рублей, сообщили в СК. По версии следствия, они получили ее от компании, исполнявшей госконтракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучков арестован, Трифоногло отправлен под домашний арест, их имущество арестовано.
«Уголовные дела не связаны», — сказал собеседник агентства.
Скандалы, связанные с парком «Патриот», начались еще в августе. Тогда официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
В конце августа был задержан экс-замглавы Минобороны России Павел Попов. По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Все они, по версии СК РФ, похитили бюджетные деньги в размере 30 миллионов рублей.