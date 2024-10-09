Дело о взятках в парке «Патриот» не связано с генералом Поповым

Накануне стало известно об уголовном деле против бывших главного бухгалтера подмосковного парка «Патриот» Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. Они обвиняются в получении взятки более чем на 27,5 миллиона рублей, сообщили в СК. По версии следствия, они получили ее от компании, исполнявшей госконтракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучков арестован, Трифоногло отправлен под домашний арест, их имущество арестовано.