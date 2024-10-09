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Дело о взятках в парке «Патриот» не связано с генералом Поповым

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве, возбужденное против бывших сотрудников «Патриота», не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: © РИА Новости

Накануне стало известно об уголовном деле против бывших главного бухгалтера подмосковного парка «Патриот» Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. Они обвиняются в получении взятки более чем на 27,5 миллиона рублей, сообщили в СК. По версии следствия, они получили ее от компании, исполнявшей госконтракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучков арестован, Трифоногло отправлен под домашний арест, их имущество арестовано.

«Уголовные дела не связаны», — сказал собеседник агентства.

Скандалы, связанные с парком «Патриот», начались еще в августе. Тогда официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

В конце августа был задержан экс-замглавы Минобороны России Павел Попов. По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Все они, по версии СК РФ, похитили бюджетные деньги в размере 30 миллионов рублей.

расследование