Выстрелил и обокрал: жителя Иркутска, убившего мужчину 29 лет назад, задержали неподалеку от Москвы

Им оказался 56-летний ранее неоднократно судимый житель Иркутска. По предварительной версии, он выстрелил из двух пистолетов, а после украл элитные золотые часы и перстень. Затем скрылся, мужчина погиб прямо на месте. Что именно произошло в тот день и по какой причине — пока не известно.