Выстрелил и обокрал: жителя Иркутска, убившего мужчину 29 лет назад, задержали неподалеку от Москвы

Убил знакомого и скрывался 29 лет… Только недавно стало известно о женщине из Иркутска, которая задушила своих внуков и пряталась 25 лет. А сейчас полицейские начали расследование другого преступления.
В далеком 1995 году в московской квартире нашли тело 32-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Правоохранители завели уголовное дело, но поиски виновного тогда не увенчались успехом.
— В сентябре 2024 установили личность подозреваемого. Его задержали на территории Ярославской области, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Им оказался 56-летний ранее неоднократно судимый житель Иркутска. По предварительной версии, он выстрелил из двух пистолетов, а после украл элитные золотые часы и перстень. Затем скрылся, мужчина погиб прямо на месте. Что именно произошло в тот день и по какой причине — пока не известно.
Стражи порядка вновь возобновили расследование. Жителю Иркутска предъявили обвинение и заключили под стражу. Сейчас устанавливают его причастность к совершению других преступлений.