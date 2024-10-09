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Водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика в Иркутской области

Авария произошла вечером 8 октября на улице Ленина в Вихоревске Братского района.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники прокуратуры поставили на контроль ход и результаты проверки, которую проводят сотрудники полиции по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребёнок. Авария произошла вечером 8 октября на улице Ленина в Вихоревске Братского района.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, около 17:40 8 октября при движении по улице Ленина водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. С полученными травмами пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Причины и условия дорожно-транспортного происшествия, а также тяжесть телесных повреждений ещё предстоит установить. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.