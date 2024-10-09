Водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, около 17:40 8 октября при движении по улице Ленина водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. С полученными травмами пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.