В Казахстане ликвидировали канал крупной контрабанды нефтепродуктов

Как передает пресс-служба МВД страны, в рамках оперативных мероприятий обнаружено более 10 вагонов-цистерн, предназначенных для пересечения границы. Вагоны, груженные более чем 750 тоннами содержимого нефтепродукта на сумму свыше 120 млн тенге, следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования.