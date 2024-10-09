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В Казахстане ликвидировали канал крупной контрабанды нефтепродуктов

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД пресекли канал крупной контрабанды нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает пресс-служба МВД страны, в рамках оперативных мероприятий обнаружено более 10 вагонов-цистерн, предназначенных для пересечения границы. Вагоны, груженные более чем 750 тоннами содержимого нефтепродукта на сумму свыше 120 млн тенге, следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования.

«По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий».

сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.