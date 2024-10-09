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Машина сбила 9-летнего мальчика в Братском районе

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

В городе Вихореевка Братского района произошла авария. Водитель сбил 9-летнего школьника. Случилось все 8 октября около 17:40 на улице Ленина. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

42-летний мужчина на машине «Toyota Wish» наехал на мальчика. Сообщается, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте. В итоге ему понадобилась медицинская помощь. Пока неизвестно, насколько сильно он пострадал.

— В настоящее время по факту ДТП проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. После примут соответствующее правовое решение, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Помимо этого произошедшим заинтересовалась прокуратура Иркутской области. Они проконтролируют проверку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 107 жителей Приангарья погибли в огне за прошедшие девять месяцев.