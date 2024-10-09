Хабаровский профессор объяснил, почему Краевой музтеатр вспыхнул как спичка

— Мы делали обследование этого здания перед тем, как туда зашли горе-ремонтники. На кровле металлические парапеты давно слетели, примыкания отошли. Пыль попадала в перекрытия, копилась в них. Мало кто знает, что за долгие годы эта пыль приобретает свойства пороха. Вспыхивает моментально, — объяснил Сергей Кудрявцев. — В фирме, которая выиграла конкурс на ремонт кровли музыкального театра, видимо, просто не знали об этом и не обладали навыками работы на подобных объектах. Ну, нельзя было работать там с открытым огнём.