Хабаровский профессор объяснил, почему Краевой музтеатр вспыхнул как спичка

Угроза сильного пожара, который 3 октября практически полностью уничтожил здание Краевого музыкального театра, копилась десятилетиями. Само возгорание же стало печальным итогом стечения ряда обстоятельств. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» высказал член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный строитель РФ, доктор технических наук, профессор ДВГУПС Сергей Кудрявцев.
— Мы делали обследование этого здания перед тем, как туда зашли горе-ремонтники. На кровле металлические парапеты давно слетели, примыкания отошли. Пыль попадала в перекрытия, копилась в них. Мало кто знает, что за долгие годы эта пыль приобретает свойства пороха. Вспыхивает моментально, — объяснил Сергей Кудрявцев. — В фирме, которая выиграла конкурс на ремонт кровли музыкального театра, видимо, просто не знали об этом и не обладали навыками работы на подобных объектах. Ну, нельзя было работать там с открытым огнём.
Напомним, по предварительной версии следствия, проводя сварочные работы, один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени. По фактам нарушения пожарной безопасности и привлечения к работам мигрантов-нелегалов возбуждены и расследуются уголовные и административные дела. Руководитель компании-подрядчика заключён под стражу.
Власти и специалисты решают вопрос с восстановлением музыкального театра. Труппе ищут временное место для размещения.