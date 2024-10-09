В Тольятти прокуратура организовала проверку из-за убийства двух детей сестрой

По ее результатам оценят органы профилактики и решат вопрос о мерах реагирования. Напомним, в убийстве двух детей подозревают их 13-летнюю старшую сестру. Школьница сама призналась в этом матери, она спрятала тела на балконе и ушла гулять в парк.