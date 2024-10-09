В Тольятти прокуратура организовала проверку из-за убийства двух детей сестрой

В Тольятти прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое завели из-за страшного убийства двух маленьких девочек 8 октября 2024 года. Об этом сообщили в надзорном органе.
«В квартире одного из домов обнаружены тела двух детей с ножевыми ранениями. Организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе.
По ее результатам оценят органы профилактики и решат вопрос о мерах реагирования. Напомним, в убийстве двух детей подозревают их 13-летнюю старшую сестру. Школьница сама призналась в этом матери, она спрятала тела на балконе и ушла гулять в парк.
Девочек изрезали ножом, на их телах также виднелись следы от укусов. В настоящий момент заведено уголовное дело.