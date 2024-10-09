Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти прокуратура организовала проверку из-за убийства двух детей сестрой

Прокуратура оценит органы профилактики из-за подозрений в убийстве двух маленьких детей их 13-летней сестрой в Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое завели из-за страшного убийства двух маленьких девочек 8 октября 2024 года. Об этом сообщили в надзорном органе.

«В квартире одного из домов обнаружены тела двух детей с ножевыми ранениями. Организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе.

По ее результатам оценят органы профилактики и решат вопрос о мерах реагирования. Напомним, в убийстве двух детей подозревают их 13-летнюю старшую сестру. Школьница сама призналась в этом матери, она спрятала тела на балконе и ушла гулять в парк.

Девочек изрезали ножом, на их телах также виднелись следы от укусов. В настоящий момент заведено уголовное дело.