Она уже не вернется домой: в Башкирии борются за жизнь маленькой косули

В Кушнаренковском районе Башкирии нашли маленькую косулю с перебитой ногой. У детеныша ветеринары диагностировали множественные застарелые переломы задней конечности. Косуля может стоять лишь на трех ногах, но проблем с аппетитом и стулом у косули нет.
Как рассказали в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», операция на данный момент отложена, животному нужно пройти этап карантина. Говоря о будущем косули, руководитель центра Дмитрий Стрельников дал неутешительный прогноз.
— Возврат в естественную среду обитания невозможен, — заключил он.
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