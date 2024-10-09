Она уже не вернется домой: в Башкирии борются за жизнь маленькой косули

В Кушнаренковском районе Башкирии нашли маленькую косулю с перебитой ногой. У детеныша ветеринары диагностировали множественные застарелые переломы задней конечности. Косуля может стоять лишь на трех ногах, но проблем с аппетитом и стулом у косули нет.