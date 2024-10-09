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Она уже не вернется домой: в Башкирии борются за жизнь маленькой косули

В Башкирии пытаются спасти детеныша косули.

Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии нашли маленькую косулю с перебитой ногой. У детеныша ветеринары диагностировали множественные застарелые переломы задней конечности. Косуля может стоять лишь на трех ногах, но проблем с аппетитом и стулом у косули нет.

Как рассказали в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», операция на данный момент отложена, животному нужно пройти этап карантина. Говоря о будущем косули, руководитель центра Дмитрий Стрельников дал неутешительный прогноз.

— Возврат в естественную среду обитания невозможен, — заключил он.

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