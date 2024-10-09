В аэропорту Владивостока мужчина похитил дорогие часы в зоне досмотра

Этим моментом воспользовался 56-летний мужчина из Калининградской области, который заметил оставленное имущество и присвоил его. Однако после обращения потерпевшей в полицию, в ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. При личном досмотре у него были обнаружена похищенная вещь..