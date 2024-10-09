В аэропорту Владивостока мужчина похитил дорогие часы в зоне досмотра

В аэропорту Владивостока у пассажирки рейса «Владивосток-Москва» украли дорогие часы сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Инцидент случился, когда женщина, проходя контрольную зону, выложила свои личные вещи в корзину на ленту, а затем прошла дальше, забыв часы стоимостью 40000 рублей.
Этим моментом воспользовался 56-летний мужчина из Калининградской области, который заметил оставленное имущество и присвоил его. Однако после обращения потерпевшей в полицию, в ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. При личном досмотре у него были обнаружена похищенная вещь..
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). Обвинительное заключение уже утверждено транспортной прокуратурой, дело направлено в суд. Обвиняемый в ожидании суда находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в сентябре в аэропорту Владивостока задержали женщину за кражу пяти тысяч рублей, забытых пассажиром в зоне досмотра. Инцидент произошел в досмотровой зоне, когда один из пассажиров, прибывший встретить друга, забыл купюру номиналом 5000 рублей. 36-летняя женщина, следовавшая рейсом «Владивосток — Петропавловск-Камчатский», заметила оставленные в корзине деньги и решила присвоить их.