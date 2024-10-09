Полицейские поймали хозяйку «резиновой квартиры» в Хабаровске

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальная санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Подозреваемая в настоящее время находится на свободе с обязательством о явке.