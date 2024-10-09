Полицейские поймали хозяйку «резиновой квартиры» в Хабаровске

Участковые отдела полиции № 3 по городу Хабаровску в ходе отработки оперативной информации проверили одну из жительниц краевого центра, которую подозревали в пособничестве нелегальной миграции. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в итоге информация подтвердилась, и пенсионерка была задержана.
Как уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю, в ходе проверки было установлено, что 69-летняя женщина зарегистрировала на своей жилплощади восемь граждан, приехавших в нашу страну из государств Средней Азии. Фактически, мигранты проживали по другому адресу. Как призналась пенсионерка, за услугу иностранцы расплатились ремонтом в её квартире.
В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальная санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Подозреваемая в настоящее время находится на свободе с обязательством о явке.
Напомним, что комитет по труду и занятости населения разработал проект постановления губернатора Хабаровского края об установлении запрета с 1 января 2025 года на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патентам в ряде отраслей экономики, в том числе на работу на транспорте — в такси и автобусах.