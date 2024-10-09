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При пожаре в Челябинске обнаружили надышавшегося угарным газом мужчину

В одном из домов Советского района Челябинска вспыхнула квартира на пятом этаже. Прибывшие на место огнеборцы нашли на кухне пожилого мужчину, который надышался угарным газом. О его дальнейшей судьбе рассказали сотрудники ГУ МЧС по региону.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Огонь вспыхнул в доме на улице Шаумяна. С нижних этажей самостоятельно эвакуировались 20 человек. А пострадавшего мужчину вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

— Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров, — сообщили в ведомстве. — Причину ЧП предстоит установить специалистам дознания.

На днях в Челябинской области произошло сразу несколько крупных возгораний. Один из них случился в Сосновском районе. Из-за короткого замыкания аккумулятора загорелся сарай, а потом и дом, и ближайшие к нему постройки. Огонь помогали тушить местные жители, а хозяин дома попал в больницу с ожогами.

пожары
МЧС