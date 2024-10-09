При пожаре в Челябинске обнаружили надышавшегося угарным газом мужчину

На днях в Челябинской области произошло сразу несколько крупных возгораний. Один из них случился в Сосновском районе. Из-за короткого замыкания аккумулятора загорелся сарай, а потом и дом, и ближайшие к нему постройки. Огонь помогали тушить местные жители, а хозяин дома попал в больницу с ожогами.