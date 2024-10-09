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В Хабаровском крае сохраняется высокий уровень пожароопасности

В Хабаровском крае сохраняется сложная пожароопасная обстановка.

За минувшие сутки зарегистрировано семь загораний сухой растительности, огонь прошел по фронту около двух километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты МЧС России ведут постоянный мониторинг ситуации. За прошедшие сутки зарегистрировано 10 термоточек, а ландшафтные пожары фиксируются и в соседних регионах.

В четырех районах Хабаровского края установлен высокий четвертый класс пожарной опасности. В 14 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим, запрещающий разводить открытый огонь и проводить огневые работы.

Жителям края необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. На дачных участках и частных подворьях следует убрать всю сухую траву и горючий мусор — как на своей территории, так и на прилегающей.

В случае пожара необходимо звонить по номерам «101» или «112». Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность.

пожары