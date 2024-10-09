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В горах Таганая эвакуировали свердловчанку с вывихом ноги

Женщина отправилась покорять тропы в неподходящей обуви.

Источник: Пресс-служба ПСС Челябинской области

Вечером 8 октября спасатели эвакуировали туристку из Екатеринбурга, которая решилась покорить Двуглавую сопку в легких городских кроссовках, но на обратном пути получила травму. Об этом сообщили в пресс-службе областной ПСС.

За помощью 38-летняя свердловчанка обратилась самостоятельно. По ее словам, она спускалась по горному склону, оступилась и сильно вывихнула ногу. Женщина не сразу поняла, что травма тяжелая и дошла до приюта «Белый ключ». Резкая боль становилась все сильнее, туристка оказалась не в состоянии двигаться дальше и оказалась в беспомощном положении посреди гор.

Прибывшие на помощь спасатели доставили пострадавшую к Центральной усадьбе на квадроцикле. Женщину осмотрели медики и отправили в больницу предварительным диагнозом «ущемление нерва в результате компрессионной травмы».