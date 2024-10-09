В горах Таганая эвакуировали свердловчанку с вывихом ноги

За помощью 38-летняя свердловчанка обратилась самостоятельно. По ее словам, она спускалась по горному склону, оступилась и сильно вывихнула ногу. Женщина не сразу поняла, что травма тяжелая и дошла до приюта «Белый ключ». Резкая боль становилась все сильнее, туристка оказалась не в состоянии двигаться дальше и оказалась в беспомощном положении посреди гор.