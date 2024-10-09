В Шымкенте изобличена подпольная майнинговая ферма, организаторы приговорены к тюремному сроку

Установлено, что с апреля 2023 по февраль 2024 года двое граждан извлекали доход в особо крупном размере, заработав более 100 млн тенге. По решению суда один из осуждённых получил 2 года лишения свободы, другой — 2,5 года ограничения свободы, а также конфискацию имущества на сумму почти 370 млн тенге, включая 1000 ASIC-майнеров и незаконно добытые биткоины.
С начала года это уже четвёртый выявленный случай незаконного майнинга, суммарный доход от которого составил почти 400 млн тенге. АФМ предупреждает, что деятельность по майнингу криптовалют разрешена только при наличии лицензии, так как нелегальные операции наносят ущерб экономической безопасности страны и увеличивают риск перебоев с поставками электроэнергии.