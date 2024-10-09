В Шымкенте изобличена подпольная майнинговая ферма, организаторы приговорены к тюремному сроку

Установлено, что с апреля 2023 по февраль 2024 года двое граждан извлекали доход в особо крупном размере, заработав более 100 млн тенге. По решению суда один из осуждённых получил 2 года лишения свободы, другой — 2,5 года ограничения свободы, а также конфискацию имущества на сумму почти 370 млн тенге, включая 1000 ASIC-майнеров и незаконно добытые биткоины.