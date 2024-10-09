Снежный коллапс в Братске: на что шли люди, чтобы добраться до работы

Сегодня в Братске выпал первый снег. Дорожные службы не были готовы к наступлению непогоды. На дорогах собрались многокилометровые очереди из машин, были аварии, а общественный транспорт приезжал не по расписанию. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Братска Александр Дубровин.