Снежный коллапс в Братске: на что шли люди, чтобы добраться до работы

Сегодня в Братске выпал первый снег. Дорожные службы не были готовы к наступлению непогоды. На дорогах собрались многокилометровые очереди из машин, были аварии, а общественный транспорт приезжал не по расписанию. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Братска Александр Дубровин.
— Первый снег вскрыл еще одну болевую точку в городе. Дорожная служба показала неудовлетворительную работу. Приношу свои извинения перед всеми жителями. Работодателей хотел бы попросить не наказывать опоздавших на службу, — рассказывает Александр Дубровин.
Из-за того, что дорога покрылась ледяной коркой, жителям города пришлось самостоятельно толкать автобус! Без помощи он ехать попросту отказывался.
— Я сегодня в окно много такого видел!
— Любым способом на работу.
— Молодцы! — переговариваются между собой жители в социальных сетях.
Мэр города заверил, что сложившуюся ситуацию уже решают рабочие. Дорогу приведут в порядок, чтобы впредь такого не повторилось.