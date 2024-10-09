Пожар в самарском «Кинапе» удалось ликвидировать за 5 часов

Напомним, сообщение о пожаре в развлекательном центре поступило в чрезвычайную службу накануне, 8 числа, в 21:47.
К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия горело чердачное помещение и второй этаж концертного зала. Площадь пожара составила 50 кв. м. На тушение были направлены 67 огнеборцев и 20 единиц техники.
В региональном управлении МЧС России отметили, что в момент пожара концертный зал не работал. Погибших и пострадавших нет.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека. Пожар был локализован в 23:49.
А ликвидирован в 2:37 уже 9 октября. Обстоятельства случившегося устанавливаются.