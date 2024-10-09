Сайты судов Волгоградской области подверглись хакерской атаке

По данным объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, проблема у пользователей возникла еще утром 7 октября, сайты судов перестали работать из-за технического сбоя в работе Государственной автоматизированной системы «Правосудие».
В ведомстве прокомментировали, что такая ситуация наблюдается по всей стране, доступ невозможен ни к одному из сайтов. Пока нет информации о том, когда будет устранена неисправность, однако работы по восстановлению уже начались.
Отметим, зайти на порталы судов пользователи пока не могут ни с ПК, ни с мобильной версии. При переходе на ресурс всплывает сообщение о том, что страница не найдена.