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Сайты судов Волгоградской области подверглись хакерской атаке

Пользователи из-за масштабного сбоя лишены доступа к сайтам судов уже третьи сутки.

По данным объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, проблема у пользователей возникла еще утром 7 октября, сайты судов перестали работать из-за технического сбоя в работе Государственной автоматизированной системы «Правосудие».

В ведомстве прокомментировали, что такая ситуация наблюдается по всей стране, доступ невозможен ни к одному из сайтов. Пока нет информации о том, когда будет устранена неисправность, однако работы по восстановлению уже начались.

Отметим, зайти на порталы судов пользователи пока не могут ни с ПК, ни с мобильной версии. При переходе на ресурс всплывает сообщение о том, что страница не найдена.